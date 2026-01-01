Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1×1.4 м платиновый

- Цвет - платина
- Размер - 100х140 см
- Материал - шелк
Wansen BS-1014-841349 Brown шелковый фон 1x1.4 м кофейный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1x1.4 м платиновый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
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Wansen BS-1014-841349 Brown шелковый фон 1x1.4 м кофейный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-110SW на пружине.
Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 110 см.
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Wansen BS-1014-841346 Cinnamon Powder шелковый фон 1x1.4 м пудрово-розовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Фон бумажный Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1x1.4 м пастельно-фиолетовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Savage (8-86) Primary Red фон бумажный 2,18x11 м красный - бумажный фон известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1x1.4 м золотой.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.