Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1×1.4 м платиновый

Арт. DAN-1666

до конца распродажи 3 дн, 11 ч

Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-110SW на пружине.

Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 110 см.