Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.
SmallRig 3685 универсальный фиксатор кабеля Camera Cable Clamp.
SmallRig Camera Cable Clamp 3685 – легкий и компактный универсальный фиксатор кабеля. Он позволяет надежно зафиксировать кабели, подсоединенные к камере, чтобы они не мешали при съемке и исключить их случайное выдергивание из разъемов.
Фиксатор имеет компактные размеры (24 x 23 x 16 мм) и небольшой собственный вес (всего 6 г.). Нескользящее силиконовое покрытие надежно удерживает кабель один или нескольких кабелей диаметром 2–7 мм.