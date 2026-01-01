Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м

Арт. MTG-0810

SmallRig 3685 универсальный фиксатор кабеля Camera Cable Clamp.

SmallRig Camera Cable Clamp 3685 – легкий и компактный универсальный фиксатор кабеля. Он позволяет надежно зафиксировать кабели, подсоединенные к камере, чтобы они не мешали при съемке и исключить их случайное выдергивание из разъемов.

Фиксатор имеет компактные размеры (24 x 23 x 16 мм) и небольшой собственный вес (всего 6 г.). Нескользящее силиконовое покрытие надежно удерживает кабель один или нескольких кабелей диаметром 2–7 мм.