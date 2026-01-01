Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м

Описание

Пластиковый фон Wansen PB-1020 (голубой, 1×2 м)

Wansen PB-1020 — это практичный пластиковый фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 1×2 метра и выполнен в голубом цвете, что делает его подходящим для предметной съемки, портретов и творческих проектов.

Ключевые особенности

Матовая поверхность: Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.

Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений. Фактурность: Практически не имеет фактурной шероховатости, поэтому можно снимать даже небольшие предметы.

Практически не имеет фактурной шероховатости, поэтому можно снимать даже небольшие предметы. Прочность и долговечность: Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов, устойчив к влажной уборке.

Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов, устойчив к влажной уборке. Гибкость: Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму.

Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму. Универсальность: Идеален для предметной и портретной съемки, а также для создания фото-зон.

Идеален для предметной и портретной съемки, а также для создания фото-зон. Легко режется: Нередко используется для макетов, легко режется подручным инструментом - ножницами или канцелярским ножом.

Нередко используется для макетов, легко режется подручным инструментом - ножницами или канцелярским ножом. Влагоустойчивость: Для предметной съемки часто используются жидкости. Пластиковый фон устойчив к большинству бытовых жидкостей - не теряет своих свойств и не нарушается поверхность.

Для чего используется

Предметная фотография: Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий.

Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий. Портретная съемка: Как однотонный фон для фотографий людей.

Как однотонный фон для фотографий людей. Студийная работа: В качестве фона для каталогов и рекламных материалов.

В качестве фона для каталогов и рекламных материалов. Творческие проекты: Для создания фотозон и декораций.

Для чего используют голубой цвет

Голубой цвет ассоциируется с небом и водой, поэтому он помогает создать в кадре ощущение легкости, чистоты и спокойствия . Это особенно ценно, если вы снимаете товары для каталогов, маркетплейсов или стоковой фотографии, где фон не должен отвлекать внимание от объекта, но при этом делать кадр интереснее простого белого или черного задника.

Подчеркивание определенных товаров. Разные оттенки голубого лучше всего работают с конкретными группами товаров:

Для товаров в бело-синей гамме: Косметика, текстиль, посуда, электроника, аксессуары — на таком фоне они выглядят гармонично и выигрышно.

Для фуд-фотографии: Светло-голубой фон идеален для съемки блюд с морепродуктами, освежающих напитков или десертов с голубыми элементами, например, макаронс.

Для детских товаров: Он помогает создать легкое, «воздушное» настроение, что отлично подходит для игрушек и товаров для малышей.

Крепление фона

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.

Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.

Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост:

Вертикальная установка фона на системе типа ворота

Крепление к Т-образной стойке или телескопическим перекладинам с помощью зажимов или струбцин.

Уход и хранение

Фон легко моется и устойчив к влажной уборке, что позволяет поддерживать его в чистоте даже при интенсивном использовании. Благодаря своей гибкости, он может храниться в свернутом в рулон виде, не занимая много места.