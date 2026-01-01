Wansen AB-0606-30 Blue фон акриловый синий 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Акриловый глянцевый фон Wansen AB-0606-30 Blue (синий, 60×60 см, 3 мм)
Wansen AB-0606-30 Blue — это компактный акриловый фон с глянцевой поверхностью, предназначенный для предметной и макросъемки. Он имеет размер 60×60 см и выполнен в насыщенном синем цвете, что делает его идеальным инструментом для создания художественных, стильных и минималистичных кадров.
Основные характеристики
- Размер: 60 × 60 см.
- Цвет: Синий.
- Тип поверхности: Глянцевая.
- Толщина: 3 мм.
- Материал: Акрил.
Для чего используется
Этот фон является отличным инструментом для творческой съемки небольших объектов:
- Предметная съемка: Создание эффектных фонов для ювелирных изделий, косметики, часов и электроники.
- Макросъемка: Обеспечивает четкое и контрастное изображение.
- Художественная фотография: Глянцевая поверхность добавляет глубину и насыщенность кадру.
- Съемка для социальных сетей: Стильный фон для контента.
Особенности и преимущества
- Глянцевая поверхность: Придает объектам съемки элегантность и создает красивые отражения.
- Прочность и долговечность: Акрил устойчив к царапинам и повреждениям.
- Компактный размер: Удобен для хранения и использования на небольшом столе.