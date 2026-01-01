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-5 %
Wansen AB-0606-30 Blue фон акриловый синий 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый
Wansen AB-0606-30 Blue фон акриловый синий 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый
Wansen AB-0606-30 Blue фон акриловый синий 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Wansen AB-0606-30 Blue фон акриловый синий 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Wansen
Артикул: DAN-7912

Фон акриловый Wansen AB-0606-30 Blue синий, размер - 60х60 см. Пластиковый, глянцевый фон синего цвета. Толщина - 3 мм. Размер - 0,6х0,6 м.

Описание

Акриловый глянцевый фон Wansen AB-0606-30 Blue (синий, 60×60 см, 3 мм)

Wansen AB-0606-30 Blue — это компактный акриловый фон с глянцевой поверхностью, предназначенный для предметной и макросъемки. Он имеет размер 60×60 см и выполнен в насыщенном синем цвете, что делает его идеальным инструментом для создания художественных, стильных и минималистичных кадров.

Основные характеристики

  • Размер: 60 × 60 см.
  • Цвет: Синий.
  • Тип поверхности: Глянцевая.
  • Толщина: 3 мм.
  • Материал: Акрил.

Для чего используется

Этот фон является отличным инструментом для творческой съемки небольших объектов:

  • Предметная съемка: Создание эффектных фонов для ювелирных изделий, косметики, часов и электроники.
  • Макросъемка: Обеспечивает четкое и контрастное изображение.
  • Художественная фотография: Глянцевая поверхность добавляет глубину и насыщенность кадру.
  • Съемка для социальных сетей: Стильный фон для контента.

Особенности и преимущества

  • Глянцевая поверхность: Придает объектам съемки элегантность и создает красивые отражения.
  • Прочность и долговечность: Акрил устойчив к царапинам и повреждениям.
  • Компактный размер: Удобен для хранения и использования на небольшом столе.

Комплектация

  • Акриловый фон Wansen AB-0606-30 Blue — 1 шт.

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