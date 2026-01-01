Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Фон пластиковый Wansen PB-1020 розовый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый 1х1,3 м.
Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.
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Фон пластиковый Wansen PB-1020 розовый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 кофейный, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон кофейного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1520 светло-серый, размер - 1,5х2 м. Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.
Данный оттенок фона идеален для съемки белых предметов, так как подчеркивает белизну снимаемого и позволяет не пересвечивать при съемке даже на телефон.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.
Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.
Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.