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Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Fotokvant
Артикул: DAN-4107

Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый 1х1,3 м.

Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.

Описание

Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м

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