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Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м

Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м

Wansen
Артикул: DAN-7853

Фон пластиковый Wansen PB-1020 красный, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон красного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Описание

Пластиковый фон Wansen PB-1020 (красный, 1×2 м)

Wansen PB-1020 — это практичный пластиковый фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 1×2 метра и выполнен в матовом красном цвете, что делает его подходящим для предметной съемки, портретов и творческих проектов.

Ключевые особенности

  • Матовая поверхность: Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.
  • Прочность и долговечность: Легко моется, не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Гибкость: Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму.
  • Универсальность: Идеален для предметной и портретной съемки, а также для создания фото-зон.

Особенности красного фона для предметной съемки

Красный фон — не универсален, но для определенных категорий товаров он дает превосходный результат. Идеальные кандидаты для съемки на красном фоне:

  • Косметика и парфюмерия: особенно красные помады, лаки для ногтей, флаконы духов. Красный фон подчеркивает цвет продукта, создавая роскошный и соблазнительный образ.
  • Аксессуары и украшения: сумки, обувь, бижутерия на таком фоне выглядят более ярко и статусно.
  • Продукты питания: шоколад, клубника, вишня, блюда азиатской или мексиканской кухни. Красный фон визуально усиливает аппетитность и «вкусность» продукта.
  • Товары для праздников и событий: красный фон — классика для новогодних, свадебных или романтических тематических съемок.

Для чего используется

  • Предметная фотография: Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий.
  • Портретная съемка: Как однотонный фон для фотографий людей.
  • Студийная работа: В качестве фона для каталогов и рекламных материалов.
  • Творческие проекты: Для создания фотозон и декораций.

Способы крепления

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

  • Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.
  • Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.
  • Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост:

Комплектация

  • Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м - 1 шт.

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