Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м

Пластиковый фон Wansen PB-1020 (красный, 1×2 м)
Wansen PB-1020 — это практичный пластиковый фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 1×2 метра и выполнен в матовом красном цвете, что делает его подходящим для предметной съемки, портретов и творческих проектов.
Ключевые особенности
- Матовая поверхность: Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.
- Прочность и долговечность: Легко моется, не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
- Гибкость: Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму.
- Универсальность: Идеален для предметной и портретной съемки, а также для создания фото-зон.
Особенности красного фона для предметной съемки
Красный фон — не универсален, но для определенных категорий товаров он дает превосходный результат. Идеальные кандидаты для съемки на красном фоне:
- Косметика и парфюмерия: особенно красные помады, лаки для ногтей, флаконы духов. Красный фон подчеркивает цвет продукта, создавая роскошный и соблазнительный образ.
- Аксессуары и украшения: сумки, обувь, бижутерия на таком фоне выглядят более ярко и статусно.
- Продукты питания: шоколад, клубника, вишня, блюда азиатской или мексиканской кухни. Красный фон визуально усиливает аппетитность и «вкусность» продукта.
- Товары для праздников и событий: красный фон — классика для новогодних, свадебных или романтических тематических съемок.
Для чего используется
- Предметная фотография: Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий.
- Портретная съемка: Как однотонный фон для фотографий людей.
- Студийная работа: В качестве фона для каталогов и рекламных материалов.
- Творческие проекты: Для создания фотозон и декораций.
Способы крепления
Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.
Для предметной съемки на столе:
- Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.
- Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.
- Использование небольших настольных держателей или струбцин.
Для портретной съемки в полный рост:
- Вертикальная установка фона на системе типа ворота
- Крепление к Т-образной стойке или телескопическим перекладинам с помощью зажимов или струбцин.