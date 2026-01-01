Wansen PB-1020 фон пластиковый красный 1х2 м

Описание

Пластиковый фон Wansen PB-1020 (красный, 1×2 м)

Wansen PB-1020 — это практичный пластиковый фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 1×2 метра и выполнен в матовом красном цвете, что делает его подходящим для предметной съемки, портретов и творческих проектов.

Ключевые особенности

Матовая поверхность: Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.

Не бликует, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений. Прочность и долговечность: Легко моется, не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.

Легко моется, не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов. Гибкость: Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму.

Легко гнется и режется, позволяя адаптировать фон под нужный размер или форму. Универсальность: Идеален для предметной и портретной съемки, а также для создания фото-зон.

Особенности красного фона для предметной съемки

Красный фон — не универсален, но для определенных категорий товаров он дает превосходный результат. Идеальные кандидаты для съемки на красном фоне:

Косметика и парфюмерия: особенно красные помады, лаки для ногтей, флаконы духов. Красный фон подчеркивает цвет продукта, создавая роскошный и соблазнительный образ.

особенно красные помады, лаки для ногтей, флаконы духов. Красный фон подчеркивает цвет продукта, создавая роскошный и соблазнительный образ. Аксессуары и украшения : сумки, обувь, бижутерия на таком фоне выглядят более ярко и статусно.

: сумки, обувь, бижутерия на таком фоне выглядят более ярко и статусно. Продукты питания : шоколад, клубника, вишня, блюда азиатской или мексиканской кухни. Красный фон визуально усиливает аппетитность и «вкусность» продукта.

: шоколад, клубника, вишня, блюда азиатской или мексиканской кухни. Красный фон визуально усиливает аппетитность и «вкусность» продукта. Товары для праздников и событий: красный фон — классика для новогодних, свадебных или романтических тематических съемок.

Для чего используется

Предметная фотография: Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий.

Для съемки товаров, продуктов, ювелирных изделий. Портретная съемка: Как однотонный фон для фотографий людей.

Как однотонный фон для фотографий людей. Студийная работа: В качестве фона для каталогов и рекламных материалов.

В качестве фона для каталогов и рекламных материалов. Творческие проекты: Для создания фотозон и декораций.

Способы крепления

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.

Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.

Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост: