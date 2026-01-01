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Fotokvant BP-0710 Black mat фон пластиковый черный матовый 0,7х1,0 м

Fotokvant BP-0710 Black mat фон пластиковый черный матовый 0,7х1,0 м

Fotokvant
Артикул: NVF-7892

Fotokvant BP-0710 Black mat – фон пластиковый. Цвет черный. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0. 

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Описание

Fotokvant BP-0710 Black mat фон пластиковый черный матовый 0,7х1,0 м

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Арт. NVF-6885
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры. Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.

1 540 ₽
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