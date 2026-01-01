Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
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Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Отражатель на просвет Fotokvant R-90120T, размер 90х120 см.
Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 90x120 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.
Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.