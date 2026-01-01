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FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый

FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый

FST
Артикул: NVF-3146

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

Описание

FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый

Комплектация

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