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Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м
Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м
Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м
Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м

Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-7886

Fotokvant BP-0113 White mat/gloss – фон пластиковый белый. Одна поверхность матовая, другая глянцевая. Размер, м – 0,95х1,3.

Описание

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии, когда требуется съемка с отражением на полированной поверхности. В случае когда необходима матовая, небликующая поверхность, применяют матовый пластиковый фон. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

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