Fotokvant BP-0113MG White mat/gloss фон пластиковый белый матовый/глянцевый 0.95х1.3 м

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии, когда требуется съемка с отражением на полированной поверхности. В случае когда необходима матовая, небликующая поверхность, применяют матовый пластиковый фон. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.