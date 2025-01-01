Manfrotto MK190XPRO3-3W 190 Alu 3 section Kit 3w-head штатив для фото- или видеокамеры

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
Manfrotto MK190XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры. Штатив оснащен головой MHXPRO-3W.
Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Данная модель изготовлена из высокопрочного, но при этом легкого алюминия, который защищен от коррозии полимерным покрытием.
Голова имеет три независимые степени свободы, предназначенные для точного контроля композиции во время проведения съемки природы, панорам и архитектурных построек, управляется тремя комфортными ручками эргономичной формы.
Каждая ось вращения оснащена градуированной шкалой для комфорта настройки композиции.
Особенность головки во фрикционном механизме, который встроен в оси, продольного наклона и портретного положения. Данный механизм позволяет настроить головку так, чтобы при ослабленных основных зажимах камера не падала под собственным весом на петлях головы.
Голова снабжена быстросъемной площадкой 200PL, которая дает возможность оперативно прикрепить камеру на штатив, а потом так же быстро снять. Система крепления имеет предохранитель.
Характеристики головы MHXPRO-3W:
Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.
В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.
В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить например LED осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.
Характеристики:
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.
FST SB-030 – небольшой софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения для портретной и предметной съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 50x70.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 80х120. Байонет Bowens.
Godox SB-MS6060 - софтбокс 60х60 см с универсальным креплением для приборов серии SS.
Компактный софтбокс с универсальным креплением идеально подходит для фотосъемки в небольшой фотостудии и на выезде. Используется со студийными вспышками серии Мini studio flash.
