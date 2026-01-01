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Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий
Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий
Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий
Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий

Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий

Superior
Артикул: FTR-1048

Superior 11 Royal Blue фон бумажный 2,72x11м цвет королевский синий является более тонкой копией фона Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей.

Размер 2,72х11,0 метров. Плотность фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
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