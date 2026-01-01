images
images
images
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад

Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад

Savage
Артикул: DAN-7994

Фон бумажный Savage (93-86) Lemonade известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 14 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2130 Oxford 30 фон бумажный 2,1x6м цвет оксфордский синий
Vibrantone VBRT2130 Oxford 30 фон бумажный 2,1x6м цвет оксфордский синий
Арт. DAN-7112
Vibrantone VBRT2130 Oxford 30 фон бумажный 2,1x6м цвет оксфордский синий
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2130 Oxford 30, размер - 2,1x6 м, цвет - оксфордский синий.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Арт. DAN-7980
Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон Savage (51-86) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
-8 %
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1×1.4 м черный блеск
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1×1.4 м черный блеск
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1×1.4 м черный блеск
Арт. DAN-9381
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1×1.4 м черный блеск
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1x1.4 м черный блеск.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок. 

-8 %720 ₽
660 ₽
В корзину
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Арт. DAN-7983
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Наличие
в наличии 1-3 шт

Savage (80-86) WIDETONE COCOA известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
Savage (62-86) Purple фон бумажный 2,18x11 м фиолетовый
Savage (62-86) Purple фон бумажный 2,18x11 м фиолетовый
Savage (62-86) Purple фон бумажный 2,18x11 м фиолетовый
Арт. DAN-8005
Savage (62-86) Purple фон бумажный 2,18x11 м фиолетовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (62-86) Purple известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
-8 %
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1×1.4 м пастельно-фиолетовый
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1×1.4 м пастельно-фиолетовый
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1×1.4 м пастельно-фиолетовый
Арт. DAN-9385
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1×1.4 м пастельно-фиолетовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1x1.4 м пастельно-фиолетовый.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

-8 %720 ₽
660 ₽
В корзину
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Арт. DAN-8002
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (91-86) Plum известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

7 990 ₽
В корзину
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Арт. DAN-7979
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (41-86) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.  Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Ильза Бинг
Ильза Бинг
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.