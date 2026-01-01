images
images
images
images
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао
Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао

Savage (80-86) Cocoa фон бумажный 2,18x11 м какао

Savage
Артикул: DAN-7983

Savage (80-86) WIDETONE COCOA известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Производство - США.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину
Savage (61-86) Tv Gray фон бумажный 2,18x11 м серый
Savage (61-86) Tv Gray фон бумажный 2,18x11 м серый
Savage (61-86) Tv Gray фон бумажный 2,18x11 м серый
Арт. DAN-8022
Savage (61-86) Tv Gray фон бумажный 2,18x11 м серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (61-86) Tv Gray известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Арт. DAN-7979
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (41-86) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.  Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Арт. DAN-7994
Savage (93-86) Lemonade фон бумажный 2,18x11 м лимонад
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (93-86) Lemonade известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
Savage (79-86) Almond фон бумажный 2.18x11 м миндальный
Savage (79-86) Almond фон бумажный 2.18x11 м миндальный
Savage (79-86) Almond фон бумажный 2.18x11 м миндальный
Арт. DAN-7974
Savage (79-86) Almond фон бумажный 2.18x11 м миндальный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (79-86) Almond - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку.

8 190 ₽
В корзину
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Арт. DAN-8002
Savage (91-86) Plum фон бумажный 2,18x11 м сливовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (91-86) Plum известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

7 990 ₽
В корзину
Savage (53-86) Pecan фон бумажный 2,18x11 м орех пекан
Savage (53-86) Pecan фон бумажный 2,18x11 м орех пекан
Savage (53-86) Pecan фон бумажный 2,18x11 м орех пекан
Арт. DAN-8001
Savage (53-86) Pecan фон бумажный 2,18x11 м орех пекан
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон Savage (53-86) Pecan - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.