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Savage (91-1253) Plum фон бумажный 1,35x11 м сливовый
Savage (91-1253) Plum фон бумажный 1,35x11 м сливовый
Savage (91-1253) Plum фон бумажный 1,35x11 м сливовый

Savage (91-1253) Plum фон бумажный 1,35x11 м сливовый

Savage
Артикул: DAN-7957

Фон бумажный Savage (91-1253) Plum известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.
Производство - США.

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