images
Raylab 035 Baby Pink фон бумажный 2.72x11 м светло-розовый

Raylab 035 Baby Pink фон бумажный 2.72x11 м светло-розовый

Raylab
Артикул: DAN-7597

Фон бумажный Raylab 035 Baby Pink фон бумажный 2.72x11 м светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной 11 метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 043 Fawn фон бумажный 2.72x11 м телячий
Арт. DAN-9133
Raylab 043 Fawn фон бумажный 2.72x11 м телячий
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 043 Fawn фон бумажный 2.72x11 м телячий.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 080 ₽
В корзину
Raylab 022 Nutmeg фон бумажный 2.72x11 м ореховый
Арт. DAN-7585
Raylab 022 Nutmeg фон бумажный 2.72x11 м ореховый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 022 Nutmeg фон бумажный 2.72x11 м ореховый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 500 ₽
В корзину
Savage (40-86) Mint Green фон бумажный 2,18x11 м мятный
Savage (40-86) Mint Green фон бумажный 2,18x11 м мятный
Savage (40-86) Mint Green фон бумажный 2,18x11 м мятный
Арт. DAN-7996
Savage (40-86) Mint Green фон бумажный 2,18x11 м мятный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (40-86) Mint Green известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2215 Abricot 15 фон бумажный 2,1x11м цвет абрикосовый
Vibrantone VBRT2215 Abricot 15 фон бумажный 2,1x11м цвет абрикосовый
Vibrantone VBRT2215 Abricot 15 фон бумажный 2,1x11м цвет абрикосовый
Арт. DAN-7105
Vibrantone VBRT2215 Abricot 15 фон бумажный 2,1x11м цвет абрикосовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Vibrantone VBRT2215 Abricot 15, размер - 2,1x11 м, цвет - абрикосовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.

-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
Kenro Kenr TD-122 насадка чистящая
Kenro Kenr TD-122 насадка чистящая
Арт. DAN-5990
Kenro Kenr TD-122 насадка чистящая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Чистящая насадка Kenro Kenr TD-122.

Насадка для баллона со сжатым воздухом. Предназначена для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.

1 485 ₽
В корзину
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Арт. DAN-7594
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 430 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BackDrop 170 фон бумажный розовый 2.72x10 м
Арт. DAN-9116
Falcon Eyes BackDrop 170 фон бумажный розовый 2.72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 12 ч

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - розовый.

-10 %4 090 ₽
3 680 ₽
В корзину
Raylab 032 Snow White фон бумажный 2.72x11 м теплый белый
Арт. DAN-9132
Raylab 032 Snow White фон бумажный 2.72x11 м теплый белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 032 Snow White фон бумажный 2.72x11 м теплый белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 610 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.