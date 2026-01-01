FST 1032 SNOW фон бумажный снежный 2,72х11 м теплый белый

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.