FST 1029 NATURAL фон бумажный телесный 2,72х11 м

Арт. DAN-6292

до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Фон пластиковый Falcon Eyes PVC, черный матовый, размер - 60х130 см.

Двусторонний черный, пластиковый, матовый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,6х1,3 м.