images
images
images
images
Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый

Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый

Fotokvant
Артикул: MTG-3347

Fotokvant BGP-2111-57 Thunder Grey фон бумажный 2.1х11 м темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

Цвет приближен к NCS S 7502-Y.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
-21 %
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый
Арт. MTG-2347
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 ч

Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 4 кг.

-21 %3 980 ₽
3 140 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.