images
images
images
images
Fotokvant BGP-2111-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2111-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2111-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2111-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х11 м ярко-оранжевый

Fotokvant BGP-2111-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х11 м ярко-оранжевый

Fotokvant
Артикул: MTG-2357

Fotokvant BGP-2110-39 Bright Orange фон бумажный 2.1х10 м ярко-оранжевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
Арт. OLE-1560
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
Наличие
более 10 шт

 KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут желтая 10 шт 

Стяжка-хомут желтого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 

720 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Арт. DAN-5754
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25, размер - 2,1x6 м, цвет - зеленый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
Арт. OLE-1558
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут синяя 10 шт

Стяжка-хомут синего цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 


800 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.


-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.