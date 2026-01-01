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KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт

KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт

Kupo
Артикул: OLE-1558

KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут синяя 10 шт

Стяжка-хомут синего цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 


Описание

Характеристики:

  • Ширина 20-13 мм, длина 200 мм
  • Цвет синий
  • В упаковке 10 шт

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