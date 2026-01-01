KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт

Характеристики:
- Ширина 20-13 мм, длина 200 мм
- Цвет жёлтый
- В упаковке 10 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут желтая 10 шт
Стяжка-хомут желтого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
Характеристики:
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