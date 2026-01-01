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E-IMAGE EISBP1002 Background paper 02 Sky blue бумажный фон голубой 2,72x10 м

E-IMAGE EISBP1002 Background paper 02 Sky blue бумажный фон голубой 2,72x10 м

E-IMAGE
Артикул: MTG-0835

E-IMAGE Background paper 02 Sky blue бумажный фон голубой 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

Описание

Характеристики:

  • Цвет - голубой (02 Sky blue)
  • Плотность бумаги - 160 г/кв.м
  • Размер фона - 2,72 х 10 м,
  • Внутренний диаметр тубы - 48 мм
  • Вес - 4,75 кг

  • Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
  • Вес брутто - 5 кг

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