E-IMAGE EISBP1002 Background paper 02 Sky blue бумажный фон голубой 2,72x10 м

Характеристики:
- Цвет - голубой (02 Sky blue)
- Плотность бумаги - 160 г/кв.м
- Размер фона - 2,72 х 10 м,
- Внутренний диаметр тубы - 48 мм
- Вес - 4,75 кг
- Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
- Вес брутто - 5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Background paper 02 Sky blue бумажный фон голубой 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Характеристики:
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E-IMAGE Background paper 66 Wheat бумажный фон бежевый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
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Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
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E-IMAGE Background paper 49 Mardi gra бумажный фон малиновый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
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Минимальная текстурированность поверхности бумаги