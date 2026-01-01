Fotokvant BN-2711 Light Blue нетканый фон 2,75х11 м голубой

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.
Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.