Fotokvant BN-2770 Blue нетканый фон 2,75х7 м голубой

Артикул: NVF-1541

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Цвет голубой. Размер 2,75х7 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 3,1 кг.

