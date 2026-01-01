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П-Фото BN-2140 Blue фотофон нетканый 2,1х4 м синий

П-Фото BN-2140 Blue фотофон нетканый 2,1х4 м синий

П-Фото
Артикул: FTR-965

Фон нетканый П-Фото BN-2140.

Размер 2,1х4 м. Цвет синий. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Студийный фон поставляется на картонной трубе. Может быть установлен на систему ворота или систему подъема фонов типа RAC-BR.

Описание

П-Фото BN-2140 Blue фотофон нетканый 2,1х4 м синий

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