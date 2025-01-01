Grifon G-84 зонт золотой 84 см

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Grifon G-84 – с помощью зонта можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр купола – 84 см.
Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.
Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.
