Grifon G-84 зонт золотой 84 см

Grifon
Артикул: NVF-2333

Grifon G-84 – с помощью зонта можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр купола – 84 см. 

