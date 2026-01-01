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Fotokvant BN-1650 Cappuccino нетканый фон 1,6х5,0 м капучино

Fotokvant BN-1650 Cappuccino нетканый фон 1,6х5,0 м капучино

Fotokvant
Артикул: DAN-4120

Нетканый фон Fotokvant BN-1650 Cappuccino размер - 1,6х5,0 м, цвет - капучино.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Описание

Характеристики:

  • ширина - 1,6 м
  • длина - 5,0 м
  • цвет - капучино

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