Fotokvant BN-1650 Cappuccino нетканый фон 1,6х5,0 м капучино

Артикул: DAN-4120

Нетканый фон Fotokvant BN-1650 Cappuccino размер - 1,6х5,0 м, цвет - капучино.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.