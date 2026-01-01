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Phottix 83500 бесшовный фон-муслин 3x6 м черного цвета

Phottix 83500 бесшовный фон-муслин 3x6 м черного цвета

Phottix
Артикул: NVF-2790

Бесшовный фон-муслин Phottix 3x6 м – для студийной фотосъемки. Фон может быть использован для драпировки или повешен на держатель. Сделан из черного муслина. Габариты – 3х6, вес – 2,4 кг.

Описание

Phottix 83500 бесшовный фон-муслин 3x6 м черного цвета

Комплектация

  • Фон черный.
  • Чехол для переноски.

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