Phottix 83500 бесшовный фон-муслин 3x6 м черного цвета

Арт. NVF-2821

Grifon ZXZ-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.