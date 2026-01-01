Phottix 83500 бесшовный фон-муслин 3x6 м черного цвета

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бесшовный фон-муслин Phottix 3x6 м – для студийной фотосъемки. Фон может быть использован для драпировки или повешен на держатель. Сделан из черного муслина. Габариты – 3х6, вес – 2,4 кг.
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Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Grifon ZXZ-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).
Байонет Bowens.