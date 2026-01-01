Grifon TI W-352 фон пятнистый темно-лазурный с розовым 3х5 м

Арт. FTR-1337

Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет голубого неба.



Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Чаще всего имеет неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

