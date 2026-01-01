E-IMAGE LCS-MINI cтойка мини Си-Стенд.
Мини-версия всеми любимого Си-Стенда идеально подойдет для настольной или макро-фотосъемки.
В комплекте: головка (несъемная), кронштейн, 3 шаровые головки (все в мини-формате) и держатель смартфона.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon TI W-025 фон тканевый пятнистый 3х5 м голубой
Фон тканевый пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопчатобумажный муслин. Плотность - 111 г/м2. Размер - 3х5 м.
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E-IMAGE LCS-MINI cтойка мини Си-Стенд.
Мини-версия всеми любимого Си-Стенда идеально подойдет для настольной или макро-фотосъемки.
В комплекте: головка (несъемная), кронштейн, 3 шаровые головки (все в мини-формате) и держатель смартфона.
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Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
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Тканевый фон Grifon - пятнистый темно-лазурный.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
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Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.