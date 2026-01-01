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Fotokvant BG-3060White-2630S универсальный комплект с белым фоном и системой установки

Fotokvant BG-3060White-2630S универсальный комплект с белым фоном и системой установки

Fotokvant
Артикул: NVF-3233

Fotokvant NVF-3233 – универсальный комплект с белым фоном. Предназначен для работы в небольшой студии и на выезде. В комплект входит система установки фона типа ворота. Размер фона 3,0х6,0 м. Плотность полотна 131 г/кв.м. 

Описание

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Комплектуется двумя стойками и четырехсекционной перекладиной, каждая секция по 78 см. Максимальная высота, м – 2,6; максимальная длина, м – 3,0. Цвет – черный. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку.

Комплектация

  • Фон белый 3х6 м – 1 шт.
  • Система установки фона 2,6х3 м. – 1 шт.

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