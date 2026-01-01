Fotokvant BG-3060White-2630S универсальный комплект с белым фоном и системой установки

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Комплектуется двумя стойками и четырехсекционной перекладиной, каждая секция по 78 см. Максимальная высота, м – 2,6; максимальная длина, м – 3,0. Цвет – черный. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый розово-фиолетовый. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.