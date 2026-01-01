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Fotokvant BG-3060-3030 KIT комплект 3 фонов с системой установки 3х3 м

Fotokvant BG-3060-3030 KIT комплект 3 фонов с системой установки 3х3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3232

Fotokvant NVF-3232 – универсальный комплект из трех тканевых фонов и системы крепления и монтажа типа ворота для фонов. Комплект подходит для небольшой профессиональной или домашней фото- и видеостудии. Фоны могут быть использованы для драпировки. Зеленый фон, который входит в комплектацию, используется при технологии хромакей, когда необходимо заменить фон при дальнейшей обработке изображения. Размер 3,0х6,0 м. Плотность полотна 130 г/кв.м. Цвета в комплекте – белый, черный, зеленый. 

Описание

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м комплектуется двумя стойками и составной штангой. Максимальная высота, м – 3,0; максимальная ширина, м – 3,0. Диаметр трубы, см – 2,5. Цвет – черный. В сложенном состоянии, м – 0,83. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку. 

Комплектация

 

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