Fotokvant BG-3060-3030 KIT комплект 3 фонов с системой установки 3х3 м

Артикул: NVF-3232

Fotokvant NVF-3232 – универсальный комплект из трех тканевых фонов и системы крепления и монтажа типа ворота для фонов. Комплект подходит для небольшой профессиональной или домашней фото- и видеостудии. Фоны могут быть использованы для драпировки. Зеленый фон, который входит в комплектацию, используется при технологии хромакей, когда необходимо заменить фон при дальнейшей обработке изображения. Размер 3,0х6,0 м. Плотность полотна 130 г/кв.м. Цвета в комплекте – белый, черный, зеленый.