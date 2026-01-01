Fotokvant BG-3060-3030 KIT комплект 3 фонов с системой установки 3х3 м

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м комплектуется двумя стойками и составной штангой. Максимальная высота, м – 3,0; максимальная ширина, м – 3,0. Диаметр трубы, см – 2,5. Цвет – черный. В сложенном состоянии, м – 0,83. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку.
Кольцевой светодиодный осветитель QZSD V5T со стойкой.
Осветитель кольцевой мощностью 20 Вт на 240 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внешний диаметр - 33 см, внутренний - 23 см. Световой поток - 2000 Лм. Вес - 1,4 кг. В комплекте поставки - штатив QZSD Q111.