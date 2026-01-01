GreenBean Chromakey Screen P2440G фон хромакей с каркасом.

Описание

Представляет собой алюминиевую каркасную систему с зеленым тканевым полотном, предназначенную для установки в качестве фона при фото- или видеосъемках, а также во время эфиров в режиме реального времени. Зеленый фон используется, когда при проведении записи или прямой трансляции, задний план необходимо заменить на другое изображение, т.е. выполнить технологию хромакеинга.

Универсальный, высотой 2.4 метра и шириной 4 метра, он может использоваться в рекламных и коммерческих съемках, кинопроизводстве, видеоблогинге и других ситуациях. Легкость конструкции и простота сборки даст возможность быстро организовать мобильную студию в любом месте.

Составной каркас фона собирается из прочных и легких алюминиевых трубок Ø25 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Для монтажа системы не потребуются инструменты и установка каркаса не займет много времени. Благодаря поворотным соединителям, две крайние секции каркаса могут устанавливаться под углом. В таком случае каркас приобретает устойчивость и не нуждается в креплении к стенам, полу или потолку, поэтому его удобно использовать и на улице, и в помещениях.

Полотно фона изготавливается из плотного матового хлопкового текстиля, окрашенного специальными красками. Прочная износостойкая ткань не имеет склонность к истиранию или выгоранию, легко очищается и прослужит долгое время. Тканевый фон натягивается каркас при помощи крепежных петель. Фон не создает бликов, представляет собой ровную поверхность без заломов, необходимую для технологии хромакеинг.

Разборная конструкция помещается в сумку для хранения и транспортировки размером 87х32х17 см и весом 8.7 кг. GreenBean Chromakey Screen P2440G можно взять с собой на выездную съемку или использовать в небольшой студии, разобрав по окончанию работ.

Характеристики: