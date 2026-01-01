images
GreenBean Chromakey Screen P2440G фон хромакей с каркасом

GreenBean Chromakey Screen P2440G фон хромакей с каркасом

GreenBean
Артикул: DAN-9575

GreenBean Chromakey Screen P2440G фон хромакей с каркасом.

Зеленый тканевый фон, размер 240х400 см, алюминиевый каркас, сумка для хранения и транспортировки в комплекте.

Описание

Представляет собой алюминиевую каркасную систему с зеленым тканевым полотном, предназначенную для установки в качестве фона при фото- или видеосъемках, а также во время эфиров в режиме реального времени. Зеленый фон используется, когда при проведении записи или прямой трансляции, задний план необходимо заменить на другое изображение, т.е. выполнить технологию хромакеинга.

Универсальный, высотой 2.4 метра и шириной 4 метра, он может использоваться в рекламных и коммерческих съемках, кинопроизводстве, видеоблогинге и других ситуациях. Легкость конструкции и простота сборки даст возможность быстро организовать мобильную студию в любом месте.

Составной каркас фона собирается из прочных и легких алюминиевых трубок Ø25 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Для монтажа системы не потребуются инструменты и установка каркаса не займет много времени. Благодаря поворотным соединителям, две крайние секции каркаса могут устанавливаться под углом. В таком случае каркас приобретает устойчивость и не нуждается в креплении к стенам, полу или потолку, поэтому его удобно использовать и на улице, и в помещениях.

Полотно фона изготавливается из плотного матового хлопкового текстиля, окрашенного специальными красками. Прочная износостойкая ткань не имеет склонность к истиранию или выгоранию, легко очищается и прослужит долгое время. Тканевый фон натягивается каркас при помощи крепежных петель. Фон не создает бликов, представляет собой ровную поверхность без заломов, необходимую для технологии хромакеинг.

Разборная конструкция помещается в сумку для хранения и транспортировки размером 87х32х17 см и весом 8.7 кг. GreenBean Chromakey Screen P2440G можно взять с собой на выездную съемку или использовать в небольшой студии, разобрав по окончанию работ. 

Характеристики:

  • Цвет фона зеленый
  • Размер фона 240х400 см
  • Материал фона хлопковый текстиль
  • Плотность ткани 150 г/м²
  • Материал составного каркаса алюминий
  • Диаметр труб 25 мм
  • Размер сумки 870х320х170 мм
  • Вес комплекта в сумке 8.7 кг
  • Размер упаковки 945х330х240 мм
  • Вес с упаковкой 9.5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
Арт. DAN-2920
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
Наличие
более 10 шт

Черный штатив QZSD Q301 с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг. Рабочая высота 140 см, вес - 1,65 кг.

4 900 ₽
В корзину
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Арт. NVF-9342
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

1 620 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BackDrop 26 фон бумажный бежевый 2,72x10 м
Арт. DAN-9503
Falcon Eyes BackDrop 26 фон бумажный бежевый 2,72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 м — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет- бежевый.

-10 %4 190 ₽
3 770 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean VideoMaster 307C видеоштатив карбоновый
GreenBean VideoMaster 307C видеоштатив карбоновый
GreenBean VideoMaster 307C видеоштатив карбоновый
Арт. DAN-8824
GreenBean VideoMaster 307C видеоштатив карбоновый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

GreenBean VideoMaster 307C видеоштатив карбоновый.
Трехсекционный штатив с гидравлической видеоголовой, рабочая высота - 164.5см
см, диаметр шаровой базы - 60 мм, максимальная нагрузка - 5 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - карбон.

-10 %19 900 ₽
17 910 ₽
В корзину
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Арт. NVF-9910
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.

7 690 ₽
В корзину

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Видеоурок &quot;7 секретов четкой фотографии&quot;
Видеоурок "7 секретов четкой фотографии"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.