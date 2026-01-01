Grifon ВТС-1520 система установки фона

Система установки фона Grifon VTS-1520
Grifon VTS-1520 — это портативная и быстрособираемая система для установки фонов, предназначенная в первую очередь для установки пластиковых фонов. Она идеально подходит для работы в студии, на выезде или в домашних условиях, позволяя быстро организовать фоновое пространство для портретной, предметной и контент-съемки.
Система состоит из одной телескопической стойки и разборной перекладины, которая комплектуется клипсами для крепления фонов. Благодаря продуманной конструкции, она легко собирается и разбирается, а в сложенном виде компактно упаковывается в чехол для удобной переноски.
Основные характеристики
- Максимальная высота стойки: 200 см.
- Длина в сложенном виде: 69 см.
- Диаметр секций стойки: 16/19/22 мм.
- Диаметр перекладины: 22 мм.
- Материал: Алюминий и ABS-пластик.
- Чехол: Мешок на завязке из нейлона (82×13 см).
Конструкция и сборка
Стойка телескопическая, трехсекционная. Перекладина состоит из двух частей по 75 см, соединенных специальной втулкой с кнопочными фиксаторами. На перекладине предусмотрены отверстия для надежного крепления к стойке. В комплект входят 4 клипсы для фиксации фона. Система оснащена резьбовым отверстием 1/4".
Для чего используется
Система Grifon VTS-1520 является универсальным решением для работы с различными типами фонов:
- Портретная съемка: Быстрая установка фона для съемки людей.
- Предметная съемка: Создание ровного фона для товаров.
- Съемка контента: Идеально для блогеров и видеографов.
- Работа с любыми фонами: Подходит для бумажных, тканевых, пластиковых и светоотражающих фонов.