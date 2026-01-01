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Grifon ВТС-1520 система установки фона
Grifon ВТС-1520 система установки фона
Grifon ВТС-1520 система установки фона
Grifon ВТС-1520 система установки фона

Grifon ВТС-1520 система установки фона

Grifon
Артикул: DAN-9092

Grifon ВТС - 1520 система установки фона. Модель GRIFON ВТC - 1520 быстрособираемая Т-образная стойка для фона 150х200 см и оснащена чехлом на завязке для комфортной переноски. Максимальная высота подъёма стойки – 200 см. В сложенном состоянии - 69 см.

Описание

Система установки фона Grifon VTS-1520

Grifon VTS-1520 — это портативная и быстрособираемая система для установки фонов, предназначенная в первую очередь для установки пластиковых фонов. Она идеально подходит для работы в студии, на выезде или в домашних условиях, позволяя быстро организовать фоновое пространство для портретной, предметной и контент-съемки.

Система состоит из одной телескопической стойки и разборной перекладины, которая комплектуется клипсами для крепления фонов. Благодаря продуманной конструкции, она легко собирается и разбирается, а в сложенном виде компактно упаковывается в чехол для удобной переноски.

Основные характеристики

  • Максимальная высота стойки: 200 см.
  • Длина в сложенном виде: 69 см.
  • Диаметр секций стойки: 16/19/22 мм.
  • Диаметр перекладины: 22 мм.
  • Материал: Алюминий и ABS-пластик.
  • Чехол: Мешок на завязке из нейлона (82×13 см).

Конструкция и сборка

Стойка телескопическая, трехсекционная. Перекладина состоит из двух частей по 75 см, соединенных специальной втулкой с кнопочными фиксаторами. На перекладине предусмотрены отверстия для надежного крепления к стойке. В комплект входят 4 клипсы для фиксации фона. Система оснащена резьбовым отверстием 1/4".

Для чего используется

Система Grifon VTS-1520 является универсальным решением для работы с различными типами фонов:

  • Портретная съемка: Быстрая установка фона для съемки людей.
  • Предметная съемка: Создание ровного фона для товаров.
  • Съемка контента: Идеально для блогеров и видеографов.
  • Работа с любыми фонами: Подходит для бумажных, тканевых, пластиковых и светоотражающих фонов.

Комплектация

  • Стойка — 1 шт.
  • Перекладина — 2 части по 75 см
  • Соединительная втулка — 1 шт.
  • Клипсы для фона — 4 шт.
  • Чехол для переноски — 1 шт.

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