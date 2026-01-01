Grifon ВТС-1520 система установки фона

Описание

Система установки фона Grifon VTS-1520

Grifon VTS-1520 — это портативная и быстрособираемая система для установки фонов, предназначенная в первую очередь для установки пластиковых фонов. Она идеально подходит для работы в студии, на выезде или в домашних условиях, позволяя быстро организовать фоновое пространство для портретной, предметной и контент-съемки.

Система состоит из одной телескопической стойки и разборной перекладины, которая комплектуется клипсами для крепления фонов. Благодаря продуманной конструкции, она легко собирается и разбирается, а в сложенном виде компактно упаковывается в чехол для удобной переноски.

Основные характеристики

Максимальная высота стойки: 200 см.

200 см. Длина в сложенном виде: 69 см.

69 см. Диаметр секций стойки: 16/19/22 мм.

16/19/22 мм. Диаметр перекладины: 22 мм.

22 мм. Материал: Алюминий и ABS-пластик.

Алюминий и ABS-пластик. Чехол: Мешок на завязке из нейлона (82×13 см).

Конструкция и сборка

Стойка телескопическая, трехсекционная. Перекладина состоит из двух частей по 75 см, соединенных специальной втулкой с кнопочными фиксаторами. На перекладине предусмотрены отверстия для надежного крепления к стойке. В комплект входят 4 клипсы для фиксации фона. Система оснащена резьбовым отверстием 1/4".

Для чего используется

Система Grifon VTS-1520 является универсальным решением для работы с различными типами фонов: