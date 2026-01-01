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Fotokvant V-2110 перекладина для крепления пластикового или светоотражающего фона со стойкой
Fotokvant V-2110 перекладина для крепления пластикового или светоотражающего фона со стойкой

Fotokvant V-2110 перекладина для крепления пластикового или светоотражающего фона со стойкой

Fotokvant
Артикул: DAN-1163

Fotokvant V-2110 - перекладина со стойкой для крепления пластикового или светоотражающего фона.

Комплект состоит из центрального крепления Fotokvant (2004-1), стойки высотой до 2 метров Fotokvant LS-2102 и зажима шириной 1 м для крепления фона Fotokvant (2003-1).

Описание

Отвес предназначен для фиксации фотофона. Длина перекладины - 1 м для фона является чаще всего шириной. Устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1).

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