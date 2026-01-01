images
Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD (2509) фон бумажный деревенский пол деревянный 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD (2509) фон бумажный деревенский пол деревянный 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5675

Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – деревенский пол деревянный.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Комплектация

    

 

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Арт. NVF-2892
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Наличие
более 10 шт

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

4 660 ₽
В корзину

Видео

Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.