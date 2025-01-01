Фильтр

Статьи

Детские фоны

В интернет-магазине Фотогора продаются детские фоны для съемки в фотостудии и домашних фотосессий. Их использование позволяет избежать «искусственного» эффекта и придать снимкам ребенка самобытный вид, которого нельзя добиться, скачав бесплатные «обои» и подставив их в редакторе для постобработки.

На сайте вы найдете широкий выбор моделей, в том числе бумажных, производства ведущего американского изготовителя Ella Bella. Такой фон для детских фотографий в Москве и регионах России очень востребован из-за удобства применения.

Бумажное полотно не нужно чистить — испачкавшуюся часть просто отрезают. Свет на такой фотофон ложится равномерно, не бликует. Бумажный фон для детского фото плотный и упругий, поэтому переход от стены к полу плавный. Гладкая поверхность без выраженной текстуры не будет отвлекать внимание от объекта съемки, а гофрированная позволяет получить интересные художественные эффекты. В отличие от китайских товаров с практически равной ценой, американская бумага гораздо плотнее, дает красивую «картинку» и не рвется при использовании.

Расцветки и размеры детских фотофонов

Мы постарались максимально разнообразить выбор и собрали в каталоге фоны с разным дизайном. У нас вы найдете рулоны размера 1,2-7,5 м, для съемки в полный рост (и даже с раскинутыми руками) и компактные, подходящие для ребенка или подростка.

У нас можно купить фотофоны с:

  • реалистичными изображениями кирпичной стены, летнего поля, горного пейзажа или сада;
  • рисунками ночного неба и снежных сугробов;
  • абстрактными орнаментами — яркими цветовыми пятнами, марокканскими узорами, дамасским паттерном;
  • шевронами на бирюзовом, желтом, лавандовом, розовом или другом фоне;
  • дизайнерскими фантазийными орнаментами, гладким однотонным полотном и т.д.

Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см
Арт. DAN-5072
Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

980 ₽
В корзину
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см
Арт. NVF-5612
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS MOUNTAINS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – горы.

1 700 ₽
В корзину
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY (2521) фон бумажный средиземноморский серый 120х365 см
Арт. NVF-5665
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY (2521) фон бумажный средиземноморский серый 120х365 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –  средиземноморский серый.

1 430 ₽
В корзину
