В интернет-магазине Фотогора продаются детские фоны для съемки в фотостудии и домашних фотосессий. Их использование позволяет избежать «искусственного» эффекта и придать снимкам ребенка самобытный вид, которого нельзя добиться, скачав бесплатные «обои» и подставив их в редакторе для постобработки.

На сайте вы найдете широкий выбор моделей, в том числе бумажных, производства ведущего американского изготовителя Ella Bella. Такой фон для детских фотографий в Москве и регионах России очень востребован из-за удобства применения.

Бумажное полотно не нужно чистить — испачкавшуюся часть просто отрезают. Свет на такой фотофон ложится равномерно, не бликует. Бумажный фон для детского фото плотный и упругий, поэтому переход от стены к полу плавный. Гладкая поверхность без выраженной текстуры не будет отвлекать внимание от объекта съемки, а гофрированная позволяет получить интересные художественные эффекты. В отличие от китайских товаров с практически равной ценой, американская бумага гораздо плотнее, дает красивую «картинку» и не рвется при использовании.

Расцветки и размеры детских фотофонов

Мы постарались максимально разнообразить выбор и собрали в каталоге фоны с разным дизайном. У нас вы найдете рулоны размера 1,2-7,5 м, для съемки в полный рост (и даже с раскинутыми руками) и компактные, подходящие для ребенка или подростка.

У нас можно купить фотофоны с:

реалистичными изображениями кирпичной стены, летнего поля, горного пейзажа или сада;

рисунками ночного неба и снежных сугробов;

абстрактными орнаментами — яркими цветовыми пятнами, марокканскими узорами, дамасским паттерном;

шевронами на бирюзовом, желтом, лавандовом, розовом или другом фоне;

дизайнерскими фантазийными орнаментами, гладким однотонным полотном и т.д.

