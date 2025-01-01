Детские фоны

Москва
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Ella Bella FADELESS MOUNTAINS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – горы.
Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT GRAY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – средиземноморский серый.
