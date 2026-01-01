Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см

Описание

Фотобокс Falcon Eyes PBF-50AB (50×50×50 см)

Falcon Eyes PBF-50AB — это компактный складной фотобокс, предназначенный для съемки небольших предметов. Он идеально подходит для создания качественных снимков товаров для интернет-магазинов, каталогов, а также для предметной и макросъемки в домашних условиях или в студии.

Фотобокс имеет кубическую форму со стороной 50 см. Стенки изготовлены из специального полимерного материала, а каркас состоит из стальных рамок, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Благодаря складной конструкции, фотобокс удобно хранить и транспортировать.

Основные характеристики

Размер: 50 × 50 × 50 см.

50 × 50 × 50 см. Тип: Складной фотобокс.

Складной фотобокс. Материал стенок: Полимер.

Полимер. Материал каркаса: Стальные рамки.

Стальные рамки. Вес: 1,85 кг.

Для чего используется

Этот фотобокс является отличным решением для:

Каталожной и предметной съемки: Создание равномерно освещенных снимков товаров.

Создание равномерно освещенных снимков товаров. Съемки для маркетплейсов: Получение качественных изображений для Wildberries, Ozon и других площадок.

Получение качественных изображений для Wildberries, Ozon и других площадок. Макросъемки: Благодаря компактным размерам и возможности установки близко к объекту.

Благодаря компактным размерам и возможности установки близко к объекту. Творческих проектов: Использование цветных бархатных фонов для создания атмосферных кадров.

Рекомендуется использовать совместно с штативом для стабилизации съемки и ракурса