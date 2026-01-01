Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см

Фотобокс Falcon Eyes PBF-50AB (50×50×50 см)
Falcon Eyes PBF-50AB — это компактный складной фотобокс, предназначенный для съемки небольших предметов. Он идеально подходит для создания качественных снимков товаров для интернет-магазинов, каталогов, а также для предметной и макросъемки в домашних условиях или в студии.
Фотобокс имеет кубическую форму со стороной 50 см. Стенки изготовлены из специального полимерного материала, а каркас состоит из стальных рамок, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Благодаря складной конструкции, фотобокс удобно хранить и транспортировать.
Основные характеристики
- Размер: 50 × 50 × 50 см.
- Тип: Складной фотобокс.
- Материал стенок: Полимер.
- Материал каркаса: Стальные рамки.
- Вес: 1,85 кг.
Для чего используется
Этот фотобокс является отличным решением для:
- Каталожной и предметной съемки: Создание равномерно освещенных снимков товаров.
- Съемки для маркетплейсов: Получение качественных изображений для Wildberries, Ozon и других площадок.
- Макросъемки: Благодаря компактным размерам и возможности установки близко к объекту.
- Творческих проектов: Использование цветных бархатных фонов для создания атмосферных кадров.
Рекомендуется использовать совместно с штативом для стабилизации съемки и ракурса