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Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см
Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см

Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-541

Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс 50 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.

Описание

Фотобокс Falcon Eyes PBF-50AB (50×50×50 см)

Falcon Eyes PBF-50AB — это компактный складной фотобокс, предназначенный для съемки небольших предметов. Он идеально подходит для создания качественных снимков товаров для интернет-магазинов, каталогов, а также для предметной и макросъемки в домашних условиях или в студии.

Фотобокс имеет кубическую форму со стороной 50 см. Стенки изготовлены из специального полимерного материала, а каркас состоит из стальных рамок, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Благодаря складной конструкции, фотобокс удобно хранить и транспортировать.

Основные характеристики

  • Размер: 50 × 50 × 50 см.
  • Тип: Складной фотобокс.
  • Материал стенок: Полимер.
  • Материал каркаса: Стальные рамки.
  • Вес: 1,85 кг.

Для чего используется

Этот фотобокс является отличным решением для:

  • Каталожной и предметной съемки: Создание равномерно освещенных снимков товаров.
  • Съемки для маркетплейсов: Получение качественных изображений для Wildberries, Ozon и других площадок.
  • Макросъемки: Благодаря компактным размерам и возможности установки близко к объекту.
  • Творческих проектов: Использование цветных бархатных фонов для создания атмосферных кадров.

Рекомендуется использовать совместно с штативом для стабилизации съемки и ракурса

Комплектация

  • Фотобокс Falcon Eyes PBF-50AB — 1 шт.
  • Набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) — 4 шт.

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