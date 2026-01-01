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Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT LAVNDR (2520) фон бумажный средиземноморский лаванда 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT LAVNDR (2520) фон бумажный средиземноморский лаванда 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5667

Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT LAVENDER – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –  средиземноморский лаванда.

Описание

Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT LAVNDR (2520) фон бумажный средиземноморский лаванда 120х365 см

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