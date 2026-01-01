Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON YELLOW (2513) фон бумажный желтый шеврон 120х365 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON YELLOW – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – желтый шеврон.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.