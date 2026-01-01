Ella Bella FDLS AUTMN LNDSCP (56295) фон бумажный осенний пейзаж 120х300 см

Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS AUTMN LNDSCP – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – осенний пейзаж.
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Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.
Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.
Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.
Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.