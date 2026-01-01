images
Ella Bella FDLS AUTMN LNDSCP (56295) фон бумажный осенний пейзаж 120х300 см

Ella Bella FDLS AUTMN LNDSCP (56295) фон бумажный осенний пейзаж 120х300 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5634

Ella Bella FADELESS AUTMN LNDSCP – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – осенний пейзаж.

Описание

Ella Bella FDLS AUTMN LNDSCP (56295) фон бумажный осенний пейзаж 120х300 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes MF-45 вспышка ведомая
Арт. NVF-1704
Falcon Eyes MF-45 вспышка ведомая
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 1 ч

Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.

-10 %2 120 ₽
1 900 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Арт. NVF-1433
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 21 ч

Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.

Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.

-10 %1 480 ₽
1 330 ₽
В корзину
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Арт. NVF-9910
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.

7 690 ₽
В корзину

Видео

ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
Борис Игнатович – мастер выразительного ракурса
Борис Игнатович – мастер выразительного ракурса
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.