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Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см

Ella Bella FADELESS MOUNTAINS (56875) фон бумажный горы 120х1500 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5612

Ella Bella FADELESS MOUNTAINS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – горы.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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