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Ella Bella FADELESS WISPY CLOUDS (56935) фон бумажный перистые облака 120х1500 см

Ella Bella FADELESS WISPY CLOUDS (56935) фон бумажный перистые облака 120х1500 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5620

Ella Bella FADELESS WISPY CLOUDS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – перистые облака.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Комплектация

    

 

 

 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.

748 ₽
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