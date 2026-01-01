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Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT (55845) фон бумажный белый горошек 120х1500 см

Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT (55845) фон бумажный белый горошек 120х1500 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5629

Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – белый горошек.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Fotokvant АСь-2  – классический стул режиссера, высокий. Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг

19 900 ₽
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