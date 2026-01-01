Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником

Описание

Saramonic HU9 - беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX. Может использоваться для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или любой другой деятельности, для которой требуется мобильное и надежное устройство для записи звука.

Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с препятствиями.

Saramonic RX9 - компактный двухканальный приемник для системы UwMic9. Несколько приемников могут быть спарены одновременно с 1 или 2 передатчиками для настройки камеры с несколькими выходами.

Приемник имеет широкую полосу радиочастотного переключения, удобный для чтения ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком.

Характеристики: