Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником

Saramonic HU9 - беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX. Может использоваться для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или любой другой деятельности, для которой требуется мобильное и надежное устройство для записи звука.
Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с препятствиями.
Saramonic RX9 - компактный двухканальный приемник для системы UwMic9. Несколько приемников могут быть спарены одновременно с 1 или 2 передатчиками для настройки камеры с несколькими выходами.
Приемник имеет широкую полосу радиочастотного переключения, удобный для чтения ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком.
Характеристики:
- каналы - 96
- группы - А и Б
- тип генератора - PLL синтезатор
- выход - 3,5 мм мини-джек
- антенна - 1/4 проводная антенна
- уровень аудио выхода - -60 дБВ
- уровень выхода на наушники - 30 мВт (16 Ом)
- диапазон частот - 514 МГц - 596 МГц
- чувствительность - -95 дБм
- сигнал-шум - 70 дБ или более
- задержка голоса - 12 мс
- отклонение ссылки - +/- 5 кГц
- частотный отклик - от 40 Гц до 18 кГц (+/- 3 дБ)
- искажение - 0,5% или меньше
- батарея - 2 батареи AA