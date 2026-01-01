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Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником
Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником
Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником
Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником

Saramonic UwMic9 RX9+HU9 радиосистема с беспроводным микрофоном и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2688

Радиосистема Saramonic UwMic9 RX9+HU9 с беспроводным микрофоном и приемником.

Беспроводная портативная микрофонная система с двухканальным приемником RX9 и репортерским микрофоном-передатчиком HU9. Комплект предназначен для записи качественного звука при видео съемке на зеркальные фотокамеры, беззеркальные камеры или видеокамеры. Система обеспечивает стабильный звук без помех.

Описание

Saramonic HU9 - беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX. Может использоваться для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или любой другой деятельности, для которой требуется мобильное и надежное устройство для записи звука.

Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с препятствиями.

Saramonic RX9компактный двухканальный приемник для системы UwMic9. Несколько приемников могут быть спарены одновременно с 1 или 2 передатчиками для настройки камеры с несколькими выходами. 

Приемник имеет широкую полосу радиочастотного переключения, удобный для чтения ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком.

Характеристики:

  • каналы - 96
  • группы - А и Б
  • тип генератора - PLL синтезатор
  • выход - 3,5 мм мини-джек
  • антенна - 1/4 проводная антенна
  • уровень аудио выхода - -60 дБВ
  • уровень выхода на наушники - 30 мВт (16 Ом)
  • диапазон частот - 514 МГц - 596 МГц
  • чувствительность - -95 дБм
  • сигнал-шум - 70 дБ или более
  • задержка голоса - 12 мс
  • отклонение ссылки - +/- 5 кГц
  • частотный отклик - от 40 Гц до 18 кГц (+/- 3 дБ)
  • искажение - 0,5% или меньше
  • батарея - 2 батареи AA

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