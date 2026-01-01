Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером

Арт. DAN-2922

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

