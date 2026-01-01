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Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером
Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером
Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером
Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером

Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером

Saramonic
Артикул: DAN-2628

Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.

Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.

Описание

Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером

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