Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером

Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T и Fotokvant SL-360ARC
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.
Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.
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Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T и Fotokvant SL-360ARC
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.
Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.