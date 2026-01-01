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Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система

Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-9216

BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.

Описание

 Особенности:
 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
 Миниатюрная и портативная
 Совместима с мобильными устройствами
 Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360
 Возможность активации функции шумоподавления
 Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
 Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
 Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
 Рабочий диапазон 50 м

 Технические характеристики:
 
 Тип трансмиссии 2,4 ГГц
 Диаграмма направленности Всенаправленная
 Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
 Сигнал/Шум 77 дБ
 Чувствительность -42 дБ
 Частота дискретизации 48 кГц
 Динамический диапазон 16 Бит
 Дальность передачи 50 м (без препятствий)
 Выходная мощность РЧ 6 дБ
 Время работы аккумулятора TX 10 часов
 Ёмкость аккумулятора 95 мАч
 Зарядный порт USB-C
 Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
 RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
 Вес TX: 8,5 г
 RXU/RXD: 5 г

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