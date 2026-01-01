Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система

Особенности:
2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
Миниатюрная и портативная
Совместима с мобильными устройствами
Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360
Возможность активации функции шумоподавления
Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики:
Тип трансмиссии 2,4 ГГц
Диаграмма направленности Всенаправленная
Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
Сигнал/Шум 77 дБ
Чувствительность -42 дБ
Частота дискретизации 48 кГц
Динамический диапазон 16 Бит
Дальность передачи 50 м (без препятствий)
Выходная мощность РЧ 6 дБ
Время работы аккумулятора TX 10 часов
Ёмкость аккумулятора 95 мАч
Зарядный порт USB-C
Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
Вес TX: 8,5 г
RXU/RXD: 5 г