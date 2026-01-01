Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система

Описание

Особенности:

2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м



Технические характеристики:



Тип трансмиссии 2,4 ГГц

Диаграмма направленности Всенаправленная

Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум 77 дБ

Чувствительность -42 дБ

Частота дискретизации 48 кГц

Динамический диапазон 16 Бит

Дальность передачи 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ 6 дБ

Время работы аккумулятора TX 10 часов

Ёмкость аккумулятора 95 мАч

Зарядный порт USB-C

Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм

RXU/RXD: 46х26,2х10 мм

Вес TX: 8,5 г

RXU/RXD: 5 г