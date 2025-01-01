Grifon SP-S4F8M переходник мама 1/4 и папа 3/8 (5 шт.)

Арт. DAN-1258

Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.