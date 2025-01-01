Grifon SP-S4F8M переходник мама 1/4 и папа 3/8 (5 шт.)

Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер.
Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
Grifon SP-S4F8M – универсальный переходник с резьбы 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.
Имеет внутреннюю резьбу (гайку) 1/4 дюйма и внешнюю резьбу (винт) 3/8 дюйма. В комплекте 5 шт.
Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.
Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).
Fotokvant FLX-01 – металлическая гибкая штанга, имеет на концах наконечники типа мама с резьбой 1/4". Длина, см – 27. Вес, г – 120.
Fotokvant FLH-46 - складной винт 3/8".
Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 3/8".
Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.
Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.
