Grifon SP-S4F8M переходник мама 1/4 и папа 3/8 (5 шт.)

Grifon
Артикул: OLE-1299

Grifon SP-S4F8M – универсальный переходник с резьбы 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.

Имеет внутреннюю резьбу (гайку) 1/4 дюйма и внешнюю резьбу (винт) 3/8 дюйма. В комплекте 5 шт.

