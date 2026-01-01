Audio-Technica ATR3350 iS всенаправленный петличный микрофон

Микрофон имеет собственное питание от батареи стандарта LR44. Стандартный разъем 3,5 мм, работающий по принципу двойного моно, подходит к видеокамерам, цифровым зеркальным фотокамерам, диктофонам и другим записывающим устройствам. Микрофон комплектуется специальным переходником, позволяющим использовать его со всеми современными смартфонами на базе операционных систем Android, iOS и других.
Характеристики:
- тип микрофона – конденсаторный
- частотный диапазон, Гц – 50-18000
- сопротивление, кОм – 1
- чувствительность (батарейка), дБ – -54
- выходной разъем – 3,5 мм (моно)
- кабель, м – 6
- питание – батарея LR44
- вес, г – 6 (без кабеля и блока питания)