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Audio-Technica ATR3350 iS всенаправленный петличный микрофон

Audio-Technica ATR3350 iS всенаправленный петличный микрофон

Audio-Technica
Артикул: NVF-8144

Audio-Technica ATR3350 iS – всенаправленный петличный микрофон конденсаторного типа, который идеально подходит для видеосъемки, благодаря шестиметровому шнуру с мини-джеком и комплектному переходнику на 6,3 мм.

Описание

Микрофон имеет собственное питание от батареи стандарта LR44. Стандартный разъем 3,5 мм, работающий по принципу двойного моно, подходит к видеокамерам, цифровым зеркальным фотокамерам, диктофонам и другим записывающим устройствам. Микрофон комплектуется специальным переходником, позволяющим использовать его со всеми современными смартфонами на базе операционных систем Android, iOS и других.

Характеристики:

  • тип микрофона – конденсаторный
  • частотный диапазон, Гц – 50-18000
  • сопротивление, кОм – 1
  • чувствительность (батарейка), дБ – -54
  • выходной разъем – 3,5 мм (моно)
  • кабель, м – 6
  • питание – батарея LR44
  • вес, г – 6 (без кабеля и блока питания)

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