Audio-Technica Corporation (Аудиотехника)

- японская компания, которая специализируется на производстве профессиональных микрофонов, наушников, фонографических электромеханических преобразователей, используемых в воспроизведении аналоговых звуковых записей и другого звукового оборудования.

Компания Audio-Technica была основана в 1962 году в Токио. Один из самых известных продуктов компании - портативный проигрыватель на батарейках под названием Mister Disc, который был продан в США в начале 1980-х годов.

В 2005 годе инженеры Audio-Technica разработали UniGuard - способ изготовления микрофонов, устойчивых к радиочастотным помехам от мобильных телефонов, Bluetooth-устройств, беспроводных компьютерных сетей и раций. На сегодняшний день более 50 существующих моделей микрофонов Audio-Technica могут претендовать на звание лучших микрофонов на все случаи жизни.